Mercato settimanale, si cambia. Via alla disposizione pre Covid

Sono stati convocati per oggi pomeriggio, i dodici ambulanti che da domani dovranno spostare le loro bancarelle di frutta, verdura, pesce e generi alimentari vari da via Cesare Battisti e piazzale Clementoni, dove dallo scoppio della pandemia Covid erano stati posizionati, in via primo luglio secondo la planimetria predisposta dall’Ufficio Tecnico. A meno di clamorose proteste, quindi, ma per ora non sono giunti pareri ostativi alla proposta sia da parte delle organizzazioni di settore sia da parte delle associazioni dei consumatori, da sabato sarà operativo questo nuovo allestimento del mercato cittadino con la speranza che possa portare una boccata di ossigeno anche agli altri – ben pochi ormai – ambulanti dislocati da via Cavour a Corso Persiani.

Il dirigente ha già approvato la graduatoria in base alla quale verrà effettuata la scelta dei nuovi posteggi mentre il comandante della polizia municipale ha già predisposto l’ordinanza con cui si ripristina, per la giornata del sabato, il doppio senso di circolazione in via Cesare Battisti e si dispone che gli stalli di sosta in viale Cesare Battisti, fra via Castelfidardo e via primo luglio, ad eccezione degli stalli riservati ad invalidi, ciclomotori e motocicli, siano regolamentati a disco orario, dalle 8 alle 13 del sabato, per una durata di 45 minuti.

Asterio Tubaldi