Messaggio di pace con le classiche melodie

Lunedì, alle ore 21.15, si brinderà al nuovo anno nel teatro Piermarini di Matelica con il tradizionale "Concerto di Capodanno", che vedrà protagonisti i musicisti della banda musicale cittadina e anche quelli della Junior band, per l’apertura della serata. L’iniziativa è promossa dal Comune, in collaborazione con Amat. Non a caso, il corpo bandistico di Matelica è spesso indicato come l’istituzione associativa più antica della città, infatti il primo documento in cui viene citato il sodalizio risale al 1828. E soprattutto, nel corso del tempo, la banda musicale ha anche accompagnato nelle sue trasformazioni, musicalmente, i momenti lieti e meno lieti di questa storia lunghissima che abbraccia almeno 10 generazioni di matelicesi. Il "Concerto di Capodanno" rappresenta un importante appuntamento che ebbe iniziò il 1° gennaio 1994. L’ispirazione è il grande concerto di Capodanno di Vienna, che rappresenta un messaggio di pace e di augurio a tutto il mondo. La scelta dei brani da eseguire privilegia quelli allegri e facilmente orecchiabili come i valzer e le polke degli Strauss e di altri autori mitteleuropei, brani di autori classici e brani di autori moderni in tema con la festosità del primo dell’anno. Da alcuni anni il "Concerto di Capodanno" viene aperto dall’esibizione della Junior band, che integra e completa la preparazione che gli allievi ricevono nel corso bandistico, agevolando il loro ingresso nella Banda. Per info: 073785088 (Matelica) o 0712072439 (Amat), mentre i biglietti sono disponibile circuito online di Vivaticket.