"Mettiamo un seme di valori e legalità nel mondo di domani"

C’era anche il ministro dell’interno Matteo Piantedosi alla cerimonia di presentazione nazionale di "Il mio diario", l’agenda della polizia di Stato dedicata ai bambini delle scuole primarie.

Ieri mattina alla Marche International School, fondata dall’imprenditore Iginio Straffi, sono state consegnate le agende a 400 piccoli studenti, rimasti incantati non soltanto da Geronimo e Tea Stilton, ma anche dalle auto della polizia. Una mattinata nel segno dell’educazione civica e della legalità, parole più volte ripetute nel corso dei numerosi interventi che si sono susseguiti. Erano presenti alla cerimonia, condotta da Daniela Gurini, oltre al ministro dell’interno Piantedosi, il prefetto di Macerata Isabella Fusiello, il questore Giampaolo Patruno e il fondatore dell’istituto Marche International School, Iginio Straffi, presidente di Rainbow, eccellenza creativa del made in Italy nel mondo, ma anche tutti i vertici delle autorità civili e militari della città e della provincia. Presenti, tra gli altri, anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e il vice presidente della Regione Marche Filippo Saltamartini. Sono intervenuti la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale professoressa Stefania Nardini, in rappresentanza del ministero dell’istruzione, e la scrittrice Elisabetta Dami, presidente della "Geronimo Stilton Fondazione". Presenti anche gli atleti delle Fiamme Oro della polizia di Stato, l’atleta Maria Centracchio, bronzo nel judo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e l’atleta paralimpico Edoardo Giordan, argento nella spada a squadre agli Europei di Parigi 2024 e l’ex calciatore e ora allenatore Francesco Montervino.

"Oggi può sembrare una giornata leggera, ma non è così – ha detto il ministro Piantedosi –, perché oggi sono stati trasmessi dei valori importanti: è stata presentata questa bellissima iniziativa editoriale della polizia di Stato, che concorre a fare educazione civica. Sono valori importanti che dovrebbero fare parte della vita quotidiana di tutti noi. Oggi si è parlato di gentilezza e le Marche sono una regione gentile. I bambini sono importantissimi, sono il terreno fertile su cui mettere un seme". Prima uscita ufficiale per il nuovo questore di Macerata Patruno. "Una bellissima iniziativa, che mi emoziona – ha detto –. Oggi due sono i protagonisti: “Il mio diario“ e i bambini, che sono il mondo di domani. Noi dobbiamo partire dal valore morale della gentilezza, auspico che il diario diventi il diario di ciascun bambino, dove scrivere i propri pensieri, le proprie emozioni, i propri sogni". Protagonisti dell’agenda – destinata a 50mila alunni – sono i supereroi della legalità Vis e Musa che, con l’aiuto dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, della pappagallina Gea e del gattino Cosmo, accompagneranno i giovani studenti durante l’anno scolastico con le loro avventure attraverso le quali vengono affrontati i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni, quali il bullismo e il cyberbullismo.

Tra gli interpreti figura anche il noto personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton.