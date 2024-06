Mezzo secolo di sport e successi. Oggi festeggia la Cluana Boxe

L’Asd Cluana Boxe festeggia 25 anni di nascita. Appuntamento alle 17 di oggi nella palestra al Polisportivo comunale per un aperitivo celebrativo. "Nel lontano 1923 – ricorda l’associazione – due ex praticanti aprirono la prima palestra di pugilato. Dopo la Seconda guerra mondiale l’ex pugile Pietro Gaetani fondò la Freccia d’Oro, che nel 1957 si trasformò in Libertas, dove crebbero Alessandro Leonfanti e Renzo Cervellini. Nel 1962, nacquero la Vevor e quindi la Cluana Boxe. Gaetani e Leonfanti formarono i fratelli Emili, Marzialetti, Pagliarini, Rapagnani, Mecozzi e Menchi. Negli anni 80 l’associazione guidata da Valerio Silenzi non mancò di sfornare pugili come i fratelli Bruni, Nicosia, Di Meo, Gaetani e Andrenacci". Nel 1999, la fondazione della Asd Cluana Boxe, oggi presieduta da Massimiliano Bruni, coadiuvato dal direttivo composto da Paolo Paoletti (vicepresidente), Remo Fazzini (segretario), Pasquale Moretti (direttore sportivo) e dai consiglieri Giancarlo Scagnoli e Augusto Bruni. La parte tecnica è affidata ai maestri Sergio Emili, Stefano Marsili e, per l’attività giovanile e amatoriale, a Stefano Castellani e Marco Diomedi. "L’associazione si è sempre distinta per vivacità e iniziative, organizzando molte riunioni di rilievo nazionale e internazionale, tra tutte il Campionato del mondo femminile con Simona Galassi e un meeting in Canada, replicato poi a Civitanova. Ha fatto esordire nel professionismo Ottavio Di Leo, Michele Focosi e Carel Sandon, nipote dell’ex campione del mondo dei pesi medi Sumbu Kalambay". Il 6 luglio, al Varco sul mare si terrà una riunione di pugilato.