"Mi curo di te". In classe la lezione del dottor Perri

È stato il dottor Paolo Francesco Perri (nella foto), per tanti anni a capo del reparto di pediatria all’ospedale di Macerata, a parlare con gli alunni delle classi di quinta elementare nella scuola Leopardi di Potenza Picena, in un incontro svolto pochi giorno fa. Ciò rientrava nell’ambito del progetto "Mi curo di te". E così i bambini hanno avuto l’opportunità di conoscere un grande professionista, che ha dedicato la sua vita alla cura dei più piccoli. "Con delle immagini semplici – ha scritto la scuola Leopardi in un post Facebook –, il dottor Perri ha spiegato il nome e la funzione degli organi riproduttori maschili e femminili, soffermandosi, poi, sui cambiamenti fisici e psicologici dovuti alla pubertà". "Grande interesse e curiosità ha suscitato la seconda parte dell’intervento – aggiunge ancora l’istituto scolastico - , riguardante la gravidanza e tutto quanto concerne la nascita di un bambino: da come avviene la fecondazione ai primi sintomi della gravidanza. Passando pure per i vari cambiamenti nel corpo femminile, la formazione degli organi nel feto, la distinzione tra gemelli mono-zigoti ed etero-zigoti, il parto. Gli alunni hanno ascoltato con attenzione, ponendo al dottore numerose domande al termine dell’incontro e raccontando esperienze personali. Un sincero ringraziamento va al dottor Perri per la disponibilità verso le nuove generazioni".