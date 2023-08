Miglioramento sismico di palazzo Forti, pronti oltre 3 milioni e mezzo

Ci sono 3.623.179 euro per il recupero con miglioramento sismico di palazzo Forti, fino a prima del sisma sede degli uffici comunali di Mogliano. "Oltre alla riparazione del danno, gli obiettivi principali del progetto, tra gli altri, sono quelli di raggiungere il consolidamento statico, la ridistribuzione funzionale degli spazi interni e l’eliminazione delle barriere architettoniche, il restauro degli apparati pittorici e decorativi ed il ripristino degli impianti con conseguente adeguamento", spiega l’Usr, Ufficio speciale ricostruzione. L’edificio si trova in via Roma, in pieno centro storico, ed è formato da tre piani sopra il livello stradale e altri due sotto, raggiungibili anche da via Carelli. Le sue origini si presume risalgano tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. Sono poi seguiti diversi interventi di ristrutturazione e abbellimento effettuati nel ‘700 dalla nobile famiglia proprietaria. "La data spartiacque – proseguono dall’Ufficio – è quella del 1916: Adriano Adriani, erede della famiglia Forti, proprietario del palazzo, non avendo figli, designò "erede universale ed assoluto il Municipio di Mogliano, sotto la tutela delle autorità competenti, per l’istituzione od impianto di un asilo d’infanzia, di carattere puramente laico", a lui intestato. Nel 1918 il Comune accettò l’eredità e nel 1921 venne ufficialmente istituito l’asilo infantile "Adriano Adriani". Il palazzo, nel tempo, ha ospitato anche l’ufficio postale e la pinacoteca. Attualmente risulta inagibile a causa delle scosse di terremoto del 2016, col primo e secondo piano a risultare maggiormente lesionati".

l. g.