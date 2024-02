Migliorano le condizioni di Iommi

Migliorano le condizioni dell’assessore Silvano Iommi. L’architetto è ancora ricoverato in rianimazione, all’ospedale di Macerata, ma è vigile e cosciente. A quanto sembra sta rispondendo bene alla terapia e, sebbene i medici continuino a monitorarlo, le prospettive sembrano essere incoraggianti. Buone notizie dunque, dopo lo spavento di lunedì mattina. Mentre era ancora in casa infatti, all’improvviso Iommi si è sentito male. I familiari hanno allertato il 118, e l’arrivo dei sanitari è stato provvidenziale: l’assessore ha avuto un arresto cardiaco, ma proprio in quel momento sono entrati in casa il medico e gli infermieri dell’emergenza, che con sangue freddo sono entrati immediatamente in azione riuscendo a far sì che Iommi superasse quella crisi e il battito riprendesse. La notizia del suo malore aveva suscitato molta preoccupazione in città, visto che l’architetto è molto conosciuto e stimato anche per via della sua attività professionale, oltre che politica.