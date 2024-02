Modifiche alle corse dei bus, una raccolta firme a Piediripa

Dopo le lamentele, è il momento della raccolta delle firme. Gli abitanti di Piediripa starebbero per lanciare questa iniziativa, un modo partecipativo per sensibilizzare e protestare contro la decisione del Comune di Macerata (tramite l’Apm) di modificare orari e soprattutto tragitti degli autobus nella frazione. Settimane fa avevamo riportato le polemiche dopo la rimodulazione del trasporto pubblico locale, novità che hanno portato alla soppressione di alcune fermate lungo via Borgo Piediripa, forse l’arteria più antica della frazione e abitata da persone non più giovanissime che usufruivano proprio degli autobus per arrivare a Macerata. Adesso sono costrette ad arrivare a piedi fino alla chiesa di San Vincenzo Maria Strambi oppure da lì, scese dall’autobus, devono camminare parecchio per tornare a casa. Una cosa scomoda e che diventa ancor più fastidiosa in inverno con le temperature rigide. Va ricordato che per la linea 8, storicamente adibita alle vie di Piediripa, sono state cancellate le corse delle 9.03, 10.08, 11.03, 15.02, 17.10, 18.03 e 19.08 sostituite dalla nuova linea 7/10 fino al CorridoMnia che, però, dimentica completamente alcune parti della frazione.

Andrea Scoppa