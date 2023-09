"Molestato un uomo a Porto Potenza: figlia e amica scappano impaurite"

Un tizio sui settant’anni avrebbe cominciato ad avvicinarsi a due ragazzine di 12 anni che si stavano facendo il bagno in mare, finché lui avrebbe tentato di molestarle in malo modo. E a quel punto la coppia di minorenni è scappata via sotto choc, chiamando in aiuto un familiare. E’ questo l’episodio che denuncia Salvatore, residente a Porto Potenza e padre di una delle due 12enni. Il fatto, stando al racconto delle due ragazzine, sarebbe avvenuto ieri mattina sulla spiaggia dello chalet L’Ancora, nel lungomare Marinai d’Italia di Porto Potenza. "Verso le 10, accompagnato da mia figlia e una sua amica coetanea, sono arrivato in auto davanti allo stabilimento balneare – spiega il signore –. Così, le ho fatto scendere in modo che potessero andare subito in spiaggia, mentre io cercavo parcheggio. Ed entrambe si sono dirette sulla battigia per farsi il bagno. Però, mentre stavano in acqua, si è avvicinato a loro un uomo, descritto sui settant’anni, magro, calvo, con un accento del posto e un costume blu – aggiunge Salvatore –. Prima si è tenuto a distanza osservandole a lungo, per poi arrivare a pochi metri. Dal nulla, ha guardato le due bambine e ha detto una frase strana: ‘Volete fare la sedia del papa?’ Subito dopo, ha fatto il gesto dell’ombrello rivolto a loro e ha cercato di afferrarle". Ma questi strani comportamenti hanno in breve preoccupato le due minorenni. "Loro erano davvero impaurite e sono fuggite fino al bar dello stabilimento, per mettersi al riparo da quell’uomo – riprende Salvatore –. Pochi istanti dopo sono arrivato in spiaggia, e quindi le due bambine mi hanno riferito quello che era successo. Ho girato per mezz’ora il litorale, ma lui era sparito nel nulla. La situazione ci ha fortemente scossi, e andrò dai carabinieri di Porto Potenza per segnalare l’accaduto e chiedere dei provvedimenti".