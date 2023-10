Momix, ballerini e illusionisti a Civitanova al Teatro Rossini. Biglietti in vendita oggi e domani

Sarà dei Momix uno dei primi spettacoli in scena nel rinnovato palcoscenico del teatro Rossini. La compagnia di ballerini-illusionisti diretta da Moses Pendleton si esibirà il 6 e il 7 dicembre in prima ed esclusiva regionale su iniziativa del Comune, Azienda Teatri e Amat, con il contributo della Regione e del Mic. Il gruppo statunitense arriverà nella città costiera con l’ultima produzione ‘Back to Momix’, "uno spettacolo che nasce dal desiderio di tornare a calcare le scene dopo gli anni lontani dal suo pubblico italiano", spiegano dall’Amat.

Oggi e domani saranno in vendita i biglietti, ai prezzi di sessanta euro per il primo settore (cinquantacinque il ridotto) e cinquanta per il secondo settore (quarantacinque il ridotto). Quaranta euro (trentacinque ridotto) è invece la tariffa richiesta per un posto nel terzo settore. I tagliandi sono acquistabili all’ufficio turismo (0733 812936) oggi, dalle 17.30 alle 19.30, e domani, dalle 10 alle 12. Dalle 13 di sabato, i biglietti potranno essere acquistati online su vivaticket.com e in tutte le biglietterie del circuito Amat (info su www.amatmarche.net).