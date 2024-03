"Monumento a Zucchetto abbandonato". Il Pd scrive all’ex questore Pignataro

Il monumento a Calogero Zucchetto lasciato nell’abbandono, il Partito democratico scrive all’ex questore di Macerata Antonio Pignataro. Firmano la lettera Francesco Micucci e Giulio Silenzi e denunciano le condizioni della stele nel parco a lui intitolato a Civitanova. Zucchetto è stato un poliziotto ucciso dalla mafia a Palermo e Pignataro, che con lui aveva collaborato ed era suo amico, con grande emozione partecipò all’inaugurazione del monumento, nell’estate del 2018, insieme all’allora capo della polizia Franco Gabrielli.

"In quel giorno – sottolineano i Dem nella lettera – la città onorava un servitore dello Stato, che per lo Stato aveva dato la vita e che è diventato un simbolo della legalità e della lotta alla mafia. Oggi purtroppo quel monumento a lui dedicato è stato lasciato dall’amministrazione comunale nel più totale abbandono: è corroso dalla ruggine, circondato da erba ingiallita, vegliato da due vasi con piante secche. Sono rovinati anche i tronchi che reggono le steli". Micucci e Silenzi chiamano in causa direttamente il sindaco Fabrizio Ciarapica, "a nostro parere il primo responsabile di questo sconcio. Pochi giorni fa infatti si è recato nel parco Calogero Zucchetto per inaugurare nuovi giochi per bambini facendosi fotografare e facendo fotografare il contorno, a pochi metri da quel monumento abbandonato che lui non ha degnato di uno sguardo, non accorgendosi delle condizioni in cui versa per manifesto, evidentemente, disinteresse nei confronti di quel simbolo e di tutti i valori che esso rappresenta". "Altrimenti – continuano Micucci e Silenzi – non si spiega come Ciarapica possa non essersi reso conto della necessità di una profonda manutenzione. Inoltre, dopo settimane in cui queste cose sono state rese pubbliche ancora nulla è stato fatto, neanche una dignitosa pulizia". Quindi la richiesta a Pignataro con una lettera "di interessarsi presso il Comune, per rendere quel posto pulito e ornato come meriterebbe".

l. c.