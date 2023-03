Morgan star di Musicultura "È un festival autentico, esalta creatività e arte"

"Ringrazio Musicultura, un autentico e vero festival che è utile in quanto crede nell’umanità, nella creatività delle persone e nella finalità dell’arte". È quanto ha detto Morgan, ospite della quarta serata di Audizioni Live, al Lauro Rossi dove ha deliziato il pubblico con una performance emozionante. L’artista ha voluto rendere omaggio a Maurizio Costanzo aprendo l’esibizione con "Se penso a te", la storica sigla del Maurizio Costanzo Show scritta nel 1982 da Franco Bracardi e Gianni Boncompagni. Poi ha offerto al pubblico la bellissima canzone di Sergio Endrigo "Io che amo solo te" e "Un ottico" di Fabrizio De André. Ha proseguito con la sua "Una storia di amore e di vanità", il famoso brano di Luigi Tenco "Lontano lontano" e una straordinaria versione di "Altrove". uno dei brani più amati di Morgan. Infine ha chiuso la sua travolgente performance con la canzone che ha scritto per Battiato "Dedicata ad una delle persone più belle che io abbia mai conosciuto", cosi l’artista ha introdotto "Battiato (mi spezza il cuore).". Tra gli applausi del pubblico in piedi Morgan ha salutato Musicultura con "Goodbye Cruel World" dei Pink Floyd.

Nelle audizioni il fiorentino Nervi ha conquistato l’ambita Targa Banca Macerata grazie agli applausi del pubblico in sala e ai like degli utenti collegati alle dirette streaming sui social di Musicultura. L’assessore Riccardo Sacchi e Irene Croceri, responsabile marketing di Banca Macerata, hanno consegnato al concorrente toscano il Premio del pubblico tra gli applausi dei presenti.

Oggi sul palcoscenico di Musicultura si esibiranno due dei cinque marchigiani in gara: Lucio Matricardi di Porto San Giorgio e Utah di San Benedetto, assieme a Beart di Riccione, Ilaria Argiolas Marsali di Roma e Pupanobu di Reggio Emilia.

Le audizioni live di Musicultura possono essere seguite anche in televisione grazie ai collegamenti quotidiani con la Rai Tgr Marche, ai servizi di Rai Italia, alle dirette delle intere serate sul canale 17 di èTV Marche e alle dirette streaming sui canali social di Musicultura.