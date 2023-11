Morgoni al palazzetto dello sport: "Edifici scolastici, serve un confronto"

"È necessario che in un quartiere come quello tra viale Piemonte e via Lombardia, dove sono in atto diverse iniziative nel campo dell’edilizia scolastica, si apra un dialogo fino a oggi assente con i residenti, per evitare che i complessi scolastici siano calati come un corpo estraneo, ma anche per far sì che le scuole diventino realtà integrate nel tessuto civile". Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra, Mario Morgoni, nell’incontro pubblico all’interno del palazzetto dello sport di Porto Potenza. "Altro tema toccato, la necessità di dare sicurezza al collegamento tra l’area Lidobello e il centro abitato – ha aggiunto Morgoni –, valutando la possibilità di una rotonda sulla statale in prossimità dell’incrocio con la provinciale per Montecanepino o di un prolungamento di via Don Minzoni, fino al sottopasso ferroviario all’altezza di Lidobello". Intanto, domani alle 21 la coalizione del centrosinistra (con in testa Morgoni) farà tappa allo studio Brick, in via Bellini e della parte ovest del Rione Musicisti.