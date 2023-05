Morgoni è sicuro: "Elezioni, ci sono"

"Io ci sono". Prende sempre più corpo l’ipotesi che sarà l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni, il candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni amministrative previste nel 2024, a Potenza Picena. Proprio nelle scorse settimane è stata aperta una petizione per sostenere la sua candidatura, ora arrivata a circa 900 firme. "Da tanti concittadini e dal partito mi è stato chiesto di mettermi a disposizione per guidare un progetto amministrativo – racconta Morgoni –. Per senso di responsabilità ho accettato che si potesse prendere in considerazione il mio nome. Poi ha preso il via una raccolta di firme. Voglio dire con chiarezza che quella della candidatura sarà una decisione che prenderemo insieme, non solo con la mia parte politica ma ascoltando la voce dei cittadini. Io ci sarò se la mia persona e la mia esperienza saranno ritenute utili, a condizione di promuovere un progetto di impronta civica che valorizzi nuove e giovani energie".