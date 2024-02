Morgoni propone: oratorio e cinema a disposizione per incontri pubblici

"A Porto Potenza mancano gli spazi dove le forze politiche possano fare incontri pubblici, e quindi mi rivolgo all’Amministrazione comunale affinché vengano messi a disposizione sia il cinema Divina Provvidenza che l’oratorio Don Bosco". A dirlo è l’ex onorevole Mario Morgoni (nella foto), candidato sindaco del centrosinistra a Potenza Picena, che solleva ora questa nuova problematica. E da indiscrezioni raccolte dal Carlino, emerge che negli ultimi tempi alcuni esponenti politici avrebbero chiesto la disponibilità dei locali presenti nell’oratorio di Porto Potenza, per svolgere appunto delle iniziative aperte alla cittadinanza. Tuttavia, ci sarebbero state alcune resistenze all’interno della parrocchia. "Tra poco più di cento giorni i cittadini saranno chiamati a scegliere il proprio sindaco - afferma Morgoni -. Un momento così importante richiede luoghi di confronto, nei quali i cittadini possano conoscere i candidati e le loro proposte in modo. Purtroppo a Porto Potenza, la località più popolosa del Comune, non esiste alcun locale pubblico. Per ovviare al problema rivolgo al sindaco Noemi Tartabini, al vicesindaco Giulio Casciotti e al presidente del consiglio Comunale Mirco Braconi la richiesta di individuare una soluzione". Ma oltre a ciò, Morgoni aggiunge ancora: "Suggerisco di interpellare l’unico ente che dispone di locali adeguati: la parrocchia. Visti i rapporti di collaborazione tra il Comune e la parrocchia – sottolinea il Dem -, credo non vi siano ostacoli a trovare un accordo che consenta la disponibilità dell’oratorio e del cinema Divina Provvidenza a tutti i soggetti politici e civici che organizzino iniziative pubbliche in vista dell’appuntamento elettorale. Il tutto ovviamente nei giorni e orari liberi dalle attività parrocchiali. Ovviamente resto in attesa di un riscontro pubblico da parte del sindaco e del presidente del Consiglio comunale".