Morta a 95 anni l’artista Stamura Paoloni, spirito libero e una pittura espressionista

È morta, alla clinica "Villa Alba" di Macerata, dove era ricoverata da qualche giorno per il suo grave stato di malattia, l’artista recanatese Stamura Paoloni vedova Bitocchi di 95 anni. Lei raccontava, che aveva iniziato a dipingere sin da bambina, subito dopo aver posato per un quadro con il maestro Cesare Peruzzi che – dice – "mi ha insegnato tutto. È stata una scoperta e da allora per me il pennello è stata la cosa che più ho amato". Il suo stile, da artista dallo spirito libero e indipendente, era orientato verso una pittura dall’impronta espressionista. Durante la sua carriera ha partecipato a numerose mostre personali e collettive ricevendo notevoli consensi dalla critica che le hanno consentito fama e popolarità in tutto il territorio. Alcuni suoi quadri li aveva regalati alla casa di riposo della Fondazione Ircer di Recanati su invito dell’allora presidente, Sergio Beccacece. A darne l’annuncio i figli e i familiari più cari che hanno disposto il rito funebre in forma privata.