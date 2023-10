Morto Franco Andreucci, era stato presidente del collegio dei geometri

A 89 anni, è morto ieri pomeriggio Franco Andreucci, molto conosciuto in città dove per anni è stato presidente del collegio dei geometri. Pieno di interessi e legatissimo al territorio, sia nella professione che nella vita ha sempre fatto il possibile per proteggere e valorizzare la natura e le bellezze locali, di cui era appassionato estimatore. Purtroppo da qualche anno combatteva contro una malattia, che però non gli ha mai tolto la voglia di vivere e condividere ogni momento con i suoi cari. La moglie, i due figli e i nipoti gli sono stati vicini fino alla fine, accompagnandolo con amore in questo percorso doloroso ma inevitabile. Il funerale si terrà domani alle 15 nella chiesa del Buon Pastore a Collevario.