Morto Giancarlo "Titì" Pantanetti. Il mondo del giornalismo in lutto

Lutto nel giornalismo maceratese. Si è spento ieri il collega Giancarlo Pantanetti. Era nato 82 anni fa a Macerata, dove è sempre vissuto e dove ha svolto, quasi interamente, la sua lunga attività professionale. Assunto alla fine degli anni Sessanta da Il Messaggero di Roma, salvo un breve periodo trascorso nella redazione di Ascoli, Titì – così era affettuosamente chiamato da amici e colleghi – ha lavorato per decenni, fino al raggiungimento dell’età per la pensione, nella redazione maceratese del quotidiano romano, che si trovava in galleria del Commercio, sopra ai locali un tempo dei magazzini Upim.

È sempre stato un cronista eticamente attento e scrupoloso, che con correttezza e precisione ha raccontato ai maceratesi tutti i principali fatti della città e della provincia, soprattutto quelli di cronaca nera e giudiziaria. Con la sua umanità ed esperienza è stato anche una guida preziosa per molti giovani colleghi che negli anni si sono affacciati al giornalismo e che ancora oggi svolgono la professione a Macerata o altrove. Dotato di grande ironia, era apprezzato anche per la sua simpatia e per il buon carattere.

Cinque anni fa l’Ordine dei giornalisti delle Marche gli aveva conferito un riconoscimento per i cinquant’anni di iscrizione all’albo professionale. Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano progressivamente peggiorate e giorni fa si era reso necessario il ricovero in ospedale dove all’alba di ieri è spirato, amorevolmente assistito dalla moglie Diana. Questa mattina alle 11 amici e colleghi potranno dare il loro saluto a Pantanetti al centro funerario di via dei Velini a Macerata, dove è prevista una funzione laica.

a. f.