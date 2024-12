Morto in strada: soffocato mentre mangiava

Soffocato dal cibo. È morto così Marco Pallotto, 41enne, che si era sentito male in strada mercoledì scorso. È quanto è emerso dall’autopsia, disposta sulla salma dell’uomo dalla procura per chiarire le cause del decesso. L’esame è stato effettuato dal medico legale Antonio Tombolini all’obitorio dell’ospedale di Macerata. La morte sarebbe stata provocata da asfissia. Il 41enne, da quanto è emerso, sarebbe morto soffocato mentre stava mangiando. La tragedia era avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Santa Croce, lungo le mura. L’uomo, improvvisamente, si era accasciato a terra, sotto gli occhi di diversi passanti che avevano immediatamente dato l’allarme. Nonostante tutti i tentativi di salvarlo, l’uomo non si era più ripreso. La procura aveva aperto un fascicolo, senza indagati, ed era stata disposta l’autopsia.