Morto ’Marià’ Luciani, in lutto l’ambiente ittico cittadino

Lutto negli ambienti ittici e del commercio del pesce di Civitanova, si è spento Mario Luciani all’età di 71 anni. Tutti lo conoscevano come ’Marià’. È morto all’alba di ieri, poco prima delle 5, nella clinica privata Villa Pini, dove si trovava ricoverato da una decina di giorni. Lottava contro un male, che non gli ha lasciato scampo. Negli ultimi giorni la situazione era peggiorata e Mario Luciani era stato ricoverato nella clinica. Ora pensionato, Mario Luciani aveva lavorato nel mondo della pesca per tanti anni. Era molto conosciuto a Civitanova, negli ambienti del porto. Era anche un cacciatore. Negli anni Novanta, nel tempo libero, si era dato da fare per dare nuova vita al Tiro a Volo Cluana, di cui è stato per lungo tempo collaboratore, insieme al cugino Federico. Faceva parte del direttivo dell’associazione Cst (Caccia-Sviluppo-Territorio), che ha la sua sede proprio nei locali del Tiro a Volo. Lascia la moglie Antonella Pizzuti, che gestisce un banchetto del pesce nella pescheria, e i figli Mariano, Federico e Diletta. La salma si trova alla casa funeraria "Terra e Cielo". Oggi, alle ore 14.30, l’addio nella chiesa di Cristo Re.