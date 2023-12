Morto sul lavoro, domani il funerale di Davide Gentili

È stato fissato per domani mattina,alle 12, nella chiesa di piazza Maria Cappa a Visso (con partenza dalla casa del commiato Geof in località Rio a Camerino) l’ultimo saluto al 45enne vissano Davide Gentili, dipendente di una ditta di scavi. Lunedì aveva perso la vita in un infortunio sul lavoro, travolto dal bobcat guidato dallo zio, titolare dell’azienda. Ieri è stata effettuata l’autopsia all’ospedale di Camerino. Davide lascia nel dolore il fratello Maurizio, di cinque anni più grande, a cui era legatissimo, la cognata Debora e la nonna Lidia. Terremotato, viveva in una Sae a Visso col fratello e la cognata. Era nella banda musicale del paese, suonava da anni il tamburo; era volontario della Protezione civile e, in passato, aveva prestato servizio anche per l’Unitalsi. "Tua madre (che non c’è più, ndr) era orgogliosa di te e Maurizio per ciò che facevate per le persone più deboli – scrive un’amica di famiglia -. Eri già un angelo sulla terra, ora veglia sul mondo, che ha tanto bisogno di pace".