Mostra ai Musei civici. Storia del ’Cantalamessa’

Riscoprire e valorizzare la storia del liceo Artistico Cantalamessa dalla fine dell’Ottocento, epoca della sua istituzione, alla seconda metà del Novecento è l’obiettivo del progetto "Crescere ad arte" a cura del liceo che verrà presentato oggi, alle 16, ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta, e della dirigente scolastica Sabina Tombesi. "Accogliamo sempre con piacere ogni collaborazione che proviene dalle scuole – dichiara Cassetta - apriamo le porte dei nostri musei ai giovani, alle loro insegnanti e da tre anni instauriamo sistematicamente delle connessioni tra il mondo della scuola e il mondo della ricerca mettendo a disposizione le competenze delle nostre strutture con il fine di una reale valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico-artistico da parte di tutti i cittadini". La ricerca, condotta attraverso fonti documentarie dell’archivio storico della scuola, è volta alla ricostruzione del contesto socio-economico della cittadina maceratese e del contributo culturale che il liceo ha offerto negli anni attraverso la continua innovazione dell’esperienza didattica. Sono stati in particolare approfonditi i profili di due docenti e artisti legati all’istituto, Salvatore Giarrizzo ed Umberto Peschi, che in epoche diverse hanno formato figure di rilievo in ambito provinciale e nazionale, oltre a valenti maestranze artigiane. Il percorso di visita verrà illustrato da un gruppo di studenti del liceo Artistico impegnati nelle esperienze per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro, percorsi formativi utili a orientare gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori al mondo del lavoro o al proseguimento degli studi) nella struttura museale e resterà fruibile fino al 25 febbraio.