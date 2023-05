Mostra e show con Macerata Opera Family

Sono gli studenti delle scuole superiori ad aprire oggi e sabato agli Antichi Forni e al teatro Lauro Rossi, le attività del Macerata Opera Family, prologo al festival dedicato alle attività del percorso formativo "Lo Sferisterio a scuola", curato dall’Associazione Sferisterio in collaborazione con il Comune, per arricchire i diversi percorsi scolastici con strumenti di formazione pratici e accessibili per i docenti e per le famiglie. Il progetto, intitolato "Carmen Mof - My original feelings" e firmato da Francesco Facciolli e Fabio Macedoni della Compagnia teatrale "Fabiano Valenti" di Treia, ha coinvolto oltre 300 alunni su spunti dall’opera di Georges Bizet Carmen, titolo inaugurale del festival della prossima estate. "Abbiamo creato delle sinergie con il territorio e con le realtà locali che hanno ideato percorsi di qualità per coinvolgere le nuove generazioni e avvicinarle all’opera, in questo caso alla Carmen, che scopriranno capace di suscitare emozioni nelle nuove generazioni", ha detto l’assessore Katiuscia Cassetta. Oggi alle 18 agli Antichi forni sarà inaugurata la mostra dei lavori preparati dagli studenti dell’istituto "Bonifazi" di Civitanova, dell’istituto "Garibaldi" di Macerata, dell’alberghiero "Varnelli" di Cingoli, dell’Ite "Gentili" di Macerata, dell’Itis "Divini" di San Severino, del liceo scientifico "Galilei" di Macerata e dalla Cooperativa sociale "tuttincluso" Anffas di Macerata. Sabato, alle 21 al teatro Lauro Rossi sono in programma, invece, le performance create e realizzati dagli studenti delle scuole "Bramante - Pannaggi" di Macerata, "Filelfo" di Tolentino; "Varano" di Camerino, "Leopardi" di Macerata. L’accesso allo spettacolo è riservato agli istituti scolastici partecipanti al progetto.