Moto contro auto, centauro portato a Torrette

di Giorgio Giannaccini

Ancora un altro brutto incidente tra moto e auto sulla costa del Maceratese. Stavolta a farsi davvero male è stato un centauro civitanovese, poco più che trentenne, poi soccorso dal 118 e portato in volo all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso e con diverse fratture. Questo lo schianto avvenuto ieri mattina, lungo il territorio comunale di Porto Potenza Picena. Intorno alle 9, il civitanovese stava viaggiando in sella alla sua Suzuki sulla strada Statale, in direzione Porto Recanati. Ma a un certo punto, più o meno all’altezza dell’Istituto Santo Stefano, una Renault Clio (guidata da una portopotentina ultrasettantenne) che percorreva sempre la strada Statale, nel senso opposto di marcia, avrebbe svoltato alla sua sinistra per immettersi in via Dante Alighieri, una strada che costeggia la linea ferrovia. E così, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale, è avvenuto l’impatto, con la moto che è finita sulla fiancata destra della Clio, ammaccando la carrozzeria e rompendo i vetri. Ingenti i danni per entrambi i mezzi. Ad avere la peggio il motociclista, che è stato sbalzato ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono subito intervenuti i militi del 118, arrivati con due ambulanze, e poi i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova e la polizia locale per fare luce sulla dinamica dell’incidente. E viste le condizioni del civitanovese, che è sempre rimasto cosciente ma aveva delle fratture agli arti inferiori, è stata chiamata l’eliambulanza Icaro. Perciò, il giovane è stato caricato e condotto in volo all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. L’anziana invece è rimasta illesa, anche se è stata visitata dagli operatori sanitari in quanto era rimasta sotto choc per quanto appena successo. Successivamente, i pompieri civitanovesi hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti e a ripulire l’asfalto, pieno d’olio di motore. Tant’è che il tratto di strada dove si è verificato il sinistro è rimasto chiuso al traffico per un po’ di tempo, e si sono formate lunghe code sulla Statale.