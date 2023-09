Motociclista finisce contro un albero a San Severino: portato a Torrette

Paura ieri mattina per un motociclista. L’endurista si trovava con altri due amici nelle vicinanze della frazione settempedana di Elcito. Passate le 10 stavano praticando enduro su vecchie mulattiere, quindi non su strada. Si erano addentrati nei boschi per circa 2 chilometri dal parcheggio del borgo, in una zona molto impervia, quando il motociclista ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito contro un albero. Gli altri due hanno subito chiamato i soccorsi e si sono attivati i sanitari del 118, i vigli del fuoco, il soccorso alpino e gli agenti della polizia municipale di San Severino. Difficili sono state le operazioni di soccorso proprio a causa della posizione in cui è avvenuto l’incidente. Il malcapitato è stato rintracciato dall’eliambulanza, atterrata sul posto, e recuperato con barella e verricello, poi portato all’ospedale Torrette di Ancona. Si ipotizza la presenza di qualche frattura, ma non è in pericolo di vita.

g. g.