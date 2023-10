Movida molesta. Scatta l’ordinanza per limitare i disagi

Riapre il Donoma, torna il problema della movida molesta, con le proteste dei residenti della zona che sono già iniziate a fioccare, e scatta anche l’ordinanza comunale per perimetrare la zona intorno alla discoteca di via Mazzini , nel tentativo di regolare i flussi dei clienti in orario notturno. Con un provvedimento che matta sul comparto stradale intorno al Donoma, Palazzo Sforza ha stabilito, nelle serate di apertura del locale e nelle ore notturne, il divieto di transito temporaneo per tutti i veicoli e anche per i pedoni in via della Rete, via Gondola, via del Timone e via del Remo all’incrocio con via Mazzini. Disposto inoltre il divieto di sosta, con rimozione, per tutti i veicoli lungo via Mazzini, nel tratto antistante il locale, dalle ore 22 alle sei del giorno successivo. Previsto pure il divieto di transito, per tutti i veicoli, eccetto quelli di emergenza, del soccorso e delle forze dell’ordine, in via Mazzini nel tratto compreso tra gli incroci di corso Garibaldi e via Vela, e vale dalla mezzanotte alle sei del giorno successivo. I provvedimenti sono un tentativo di arginare i disagi che l’apertura della discoteca, che è collocata in pieno centro, porta ogni volta con sé. Sono state molte le proteste alla ‘prima’ stagionale, per quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, con parecchi residenti che si sono sfogati via social e hanno segnalato i soliti schiamazzi ma anche episodi che hanno turbato l’ordine pubblico. Un problema che il Comune, e con esso anche la proprietà del locale, cercano ogni anno di affrontare.