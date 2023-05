"Mozione sulla Tari bocciata: penalizzate imprese e famiglie"

Bocciata la mozione, presentata nell’ultimo Consiglio comunale dai gruppi di minoranza ’Corridonia Insieme’ e ’Pensare Corridonia’, sull’aumento delle tariffe Tari. "Nel 2021 - illustra l’opposizione di cui fa parte l’ex vicesindaco Manuele Pierantoni - il Comune grazie ai fondi Covid ha fatto in modo che alcune attività come bar, negozi e piccoli artigiani, avessero uno sconto sulla parte variabile Tari dal 50 al 75%. La nostra proposta, visto l’avanzo di 4.349.000 euro, derivanti dal Rendiconto 2022, è stata quella di continuare per un paio di anni ad aiutare queste attività che ancora non sono uscite completamente dalla crisi con un contributo corrispondente alla riduzione che hanno avuto nel 2021. Noi pensiamo che sarebbe stato un segnale importante e naturalmente, visto l’avanzo, qualsiasi scelta non avrebbe compromesso altri tipi di opere, come si è cercato di far credere".