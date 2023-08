Muri sporchi e ’bisogni’ Due scalinate nel degrado

Le due scalinate che fungono da passaggi pedonali del centro storico, quella che collega via Primo Luglio con il piazzale del rione di Montevolpino e l’altra che da vicolo Alemanni conduce a via Cesare Battisti mostrano segni di degrado inimmaginabile. La causa sicuramente da ricercare nella maleducazione di alcuni, ad iniziare da gruppi di giovani che si sono divertiti, con il tempo, a imbrattare i muri. Ma, come se ciò non bastasse, l’ingresso della scala a chiocciola del pedonale di via Primo Luglio c’è chi l’ha preso per un gabinetto, anche se privo dei necessari servizi igienici. Gli addetti alle pulizie non riescono a spiegarsi come ciò possa avvenire in pieno centro storico e dove possa arrivare la maleducazione della gente. Alcuni suggeriscono di porre un cancello per evitare l’accesso in quell’area nascosta, mentre altri sono più drastici chiedendo che quel passaggio pedonale venga meglio illuminato e controllato con delle telecamere o chiuso, se non per altro per una questione di igiene e di salute pubblica. Quanto alle scritte gli operai del Comune avevano provato a ripulire tempo fa i muri dalle scritte oscene e blasfeme, ma le pareti sono rimaste bianche giusto il tempo di un weekend.