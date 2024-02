Muro crollato da decenni. Via ai lavori

Riprendono a Gagliole i lavori di ricostruzione del muro di San Giuseppe, crollato ormai da decenni: dopo una pausa per la risoluzione delle difficoltà di accesso al quartiere, unitamente a tale ricostruzione la medesima impresa effettuerà anche i lavori di risanamento del vicolo di San Giuseppe, ossia del tratto che dalla chiesa di San Giuseppe porta all’incrocio con via Purarello e via Porta Zingarina. L’intervento consisterà nel rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione. "I lavori in questione – ha dichiarato il sindaco Sandro Botticelli – verranno effettuati in parte con fondi Pnrr ed in parte con i fondi di cui al bando "Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali". Sia l’intervento relativo al muro di San Giuseppe quanto il risanamento di vicolo San Giuseppe si inseriscono nel programma dell’amministrazione comunale di rigenerazione del nostro splendido borgo".