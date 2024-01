Museo del mare, maxi convegno domenica 14

Un museo che non si limiti ad esporre foto e rottami di vecchie barche e volti bruciati dal sole, ma sia diffusore di cultura e storia di tutto ciò che riguarda il mare. Un museo, inoltre, che sappia coinvolgere anche istituzioni scolastiche e associazioni, categorie e territorio. Se ne parla da lustri senza risultati, adesso ci prova Vinicio Morgoni a rilanciare l’idea. Qualche mese fa ha presentato il progetto spiegando le ragioni per cui il mare merita di essere meglio conosciuto e valorizzato per quel che rappresenta nella storia dell’uomo e della costa adriatica. E per dare più concretezza all’ idea, ha coinvolto diversi soggetti in una associazione chiamata "Museo del Mare Civitanovese". Domenica prossima ritorna sul tema e lo fa alla grande, organizzando un convegno nella sala Zavatti della Biblioteca Cecchetti, al quale è annunciata la presenza di importanti figure istituzionali. Quella del Sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro, per esempio, e del Governatore delle Marche Francesco Acquarioli; e poi il sindaco Fabrizio Ciarapica, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, il presidente del Consiglio Fausto Troiani e altre autorità. Ci saranno poi Angelo Quintabà, vice presidente dell’associazione Museo, Federico Ottavio Pescetto, direttore dell’Osservatorio Nazionale per la tutela del mare (Ontm), Renato Zavatti, presidente dell’Istituto Geografico Polare "Silvio Zavatti", Laura Aramini, presidente Konsumer Marche, Paolo De Carlonis, (Pastificio De Carlonis di Campofilone), Luigi Bompadre (Azienda agricola Verde Pianura) e Paolo Giustozzi (Giesse Emme). Dopo il convegno, tutti al ristorante America Graffiti, ove a fare gli onori di casa (e a preparare un menu all’italiana in stile americano) sarà la titolare Giorgia Montanari. Tra i relatori del convegno ci saranno Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, Roberta Belletti, assessore comunale alla Transizione ecologica, Francesco Caldaroni, assessore alla Pesca, Luca Rinaldi dell’Osservatorio del Mare, Luca Franchillucci, direttore dell’Istituto Geografico Polare, e, per le conclusioni, Augusto Cingolani, docente universitario. Info: 0733.829030.