Musica della banda per il 25 aprile

Celebrato anche a Tolentino il 25 aprile, 79° anniversario della Festa della Liberazione. Il programma, come tutti gli anni, prevedeva il ritrovo in piazza della Libertà alle 9,45 per poi continuare in corso Garibaldi con la deposizione della corona di alloro presso il graffito che ricorda e onora i martiri di Montalto e sulla lapide in onore dei caduti e dispersi in guerra alla presenza delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

La mattinata è proseguita con l’Inno di Mameli eseguito dal corpo bandistico ’N. Simonetti’ dell’associazione ’N. Gabrielli – Città di Tolentino’ e con gli interventi, in piazza della Libertà del sindaco Mauro Sclavi, del presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj e del presidente della locale sezione Anpi Lanfranco Minnozzi che hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivi tutti i più alti valori della resistenza, quali la libertà, la democrazia e la pace. A chiudere l’evento l’esecuzione del corpo bandistico di ’Bella ciao’. Più tardi i rappresentati dell’Amministrazione comunale hanno partecipato alla cerimonia provinciale con tutti gli altri Comuni maceratesi.