Musica e comicità a "Morro Life"

"Morro Life" continua anche ad agosto e già domani si prepara a tornare, nel Parco Pegaso, la "Festa d’estate" firmata Croce Verde Morrovalle-Montecosaro, con musica e comicità a partire dallo Zio Pecos. Venerdì tribute band di Cesare Cremonini "Più che Cesare", sabato Pino e gli anticorpi, infine Rana-909 ReCovery Rock. Sabato e domenica, c’è spazio anche per la musica alternativa tra piazza Vittorio Emanuele e Antiche Fonti con due notti di dj set. Il 10 si alzerà il sipario sul "Torneo di scacchi Città di Morrovalle", che andrà avanti fino a domenica 13 all’auditorium Borgo Marconi, e nella stessa serata in piazza Vittorio Emanuele torna la musica del maestro Alfredo Sorichetti con "Una notte all’opera". La piazza del municipio si accenderà venerdì 11, con la serata anni ’80 organizzata dall’associazione Acam, mentre sabato 12 e domenica 13 torna "Calici di stelle", due giorni di vino tra i viali del Pincio e il centro storico. Dopo Ferragosto, al via i festeggiamenti patronali di San Bartolomeo, quattro serate, dal 21 al 24, a cura della Pro Loco Morrovalle: gran finale con il concerto di Paola Turci.