Musica e pittura, torna ‘Essenze femminili in arte’

Melissa Agliottone in concerto, la mostra di pittura di cinque artisti e tanto altro alla quinta edizione di ‘Essenze femminili in arte’, iniziativa organizzata dalla Pro loco di Civitanova Alta, in collaborazione con il Comune e con il patrocinio del Consiglio regionale, in programma dal 3 al 17 marzo allo Spazio Multimediale San Francesco di Civitanova alta.

Il via, alle 16 del 3 marzo, con l’inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne, poi spazio al concerto della Agliottone, vincitrice della passata edizione di ‘The Voice Kids’. Per tutta la durata della manifestazione, verranno ospitate la mostra collettiva di pittura a cura di Fernando Ciminelli, Vanessa Montemarani, Federica Ricci, Elisa Boccaccini e Giuseppe (Pino) Branchesi e la mostra fotografica dell’Associazione ‘Il Faro’. Il 9 marzo, alle 21, ecco lo show di Laura Formenti con il suo ‘Drama Queen’. L’indomani, alle 16, il ‘Centro per la famiglia-Famiglie al centro’ terrà un corso di disegno per adulti e bambini, mentre il 15 marzo alle 21 ecco l’incontro con la psicologa Katia Marilungo su ‘Consapevolezza e amor per sé’. Infine, il 17 marzo, alle 18, GirlSide in concerto. Si tratta di una band femminile con repertorio delle più grandi artiste internazionali. ‘Essenze femminili in arte’ è a ingresso libero.

"Quest’anno – dice il presidente della Pro loco della città alta, Aldo Foresi, – abbiamo deciso di ridurre il programma di qualche giorno per prepararci all’allestimento dei presepi pasquali. Il mio ringraziamento va a tutti gli sponsor che hanno contribuito. Inizialmente – aggiunge –, l’Azienda Teatri ci aveva concesso l’uso del teatro Annibal Caro, salvo poi fare dietrofront, nonostante avessimo già concordato date e luogo con diversi artisti".

Francesco Rossetti