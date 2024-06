Musica e sapori con gli aperitivi internazionali

Torna l’appuntamento degli "Aperitivi Universitari Internazionali". Diventato un must nella primavera camerte, giovedì finirà l’attesa e al campus universitario di Camerino in via D’Accorso si celebrerà l’incontro tra popoli e culture attraverso la musica e la gastronomia. Un viaggio tra i sapori e la cultura gastronomica delle tante nazioni da cui provengono gli studenti del polo universitario. Il tutto arricchito da un ingrediente speciale, la musica. Dalle 18.30 fino a tarda notte il campus sarà animato da una straordinaria combinazione di musica dal vivo e specialità gastronomiche. La colonna sonora dell’evento sarà affidata ai Mistrafunky, marching band marchigiana che farà vibrare l’aria con il loro funky contagioso, e i Veeble, noti per il loro mix di Groove, Dub e Hip Hop, che porteranno sul palco l’energia dell’underground europeo. Chiuderà la serata DJ Dok. Per l’evento sarà attivo un servizio navetta gratuito, fino alle 2 di notte, che collegherà il campus di via D’Accorso con i principali punti della città di Camerino.