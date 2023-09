Musica, giochi, mostre e costumi Oggi c’è "Assaggiamo il mondo"

Oggi, dalle 16 alle 19.30, il circolo Legambiente "Il Pettirosso" di Tolentino, in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali, organizza l’iniziativa "Assaggiamo il mondo" all’area fluviale del Ponte del Diavolo. Merenda, musica, giochi, mostre e costumi saranno gli ingredienti. "La manifestazione rappresenta un’occasione di incontro e di socializzazione a cui parteciperanno famiglie di Tolentino delle varie etnie presenti sul territorio", spiegano i promotori. L’evento è realizzato in collaborazione con le associazioni Sermit, Caritas, Croce Rossa comitato Tolentino, ‘’I Ponti del diavolo’’, Amici per, Dono dei ceri, Auser, Informagiovani, Cisei e con l’ufficio servizi sociali del Comune. Saranno presenti rappresentanti di diversi Paesi per presentare le loro culture e tradizioni, come Kosovo, India, Cuba, Argentina, Romania, Polonia, Senegal. La giunta Sclavi ha concesso il patrocinio del Comune all’iniziativa.