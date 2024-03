Musica per formare i bambini ai valori dell’Unione Europea

Due giorni di lavoro finalizzati alla condivisione delle buone prassi sono quelli trascorsi nella nostra città, per la prima visita di studio, da Roter Baum Berlin e Curba de Cultura, partner del Comune, nell’ambito del progetto Melody (Music education for learning opportunities and development of youngsters), co-finanziato dall’Unione Europea. Progetto che ha come obiettivo quello di sviluppare una metodologia didattica innovativa che utilizzi la musica come strumento per rafforzare la partecipazione dei bambini alla vita democratica, promuovere la loro conoscenza dei valori comuni dell’Unione Europea e sostenerne il coinvolgimento nella comunità locale. "Una grande soddisfazione vedere che la città e i suoi progetti culturali ed educativi diventano esempio per altri Paesi e organizzazioni – spiega l’assessore Katiuscia Cassetta –. Un modo di educare attraverso l’arte, la musica e le collaborazioni tra professionisti per raggiungere insieme l’obiettivo di far crescere un territorio, le sue competenze da mettere poi a disposizione delle nuove generazioni". La visita, cui ha partecipato anche Aslico per "Opera domani", si è aperta giovedì scorso con una sessione tecnica di coordinamento e gestione del progetto ed è proseguita con altri momenti di scambio di buone prassi sul tema dell’educazione musicale e civica e della partecipazione dei bambini e ragazzi. La visita si è conclusa venerdì, quando i partner hanno avuto l’occasione di assistereall’implementazione della buona pratica condivisa dal Comune, Aslico e Associazione Sferisterio: i partner hanno partecipato alla formazione a cura del maestro Fabio Sartorelli rivolta agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, introduttiva all’opera Turandot.