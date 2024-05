Musica, teatro e tornei. Una settimana di festa

Musica, teatro, tornei: una maratona di iniziative e una partecipazione oltre le più rosee previsioni per la festa della parrocchia Santa Madre di Dio a Macerata. L’aspetto religioso delle celebrazioni ha interessato tutto il mese di maggio con la presenza della statua della Madonna, che ha peregrinato per tante abitazioni, ospite ogni giorno di una famiglia. Per la messa vespertina del 25 maggio è arrivato il vescovo Selvister Ponnumuthan del Kerala, che ha celebrato con il parroco don Carlos Munoz Caceres e don Philsondas, guida della comunità indiana cristiana di Macerata. Tra il religioso e l’artistico, si è svolto sabato il concerto in chiesa. Si sono esibiti: al piano Carlo de Pascalis, Edoardo Camarri, Alessandro Monachesi, Veronica Zannini, Federico Canelli, Anna Branciari, Marta Cardani, Leonardo Paciaroni, Aurora Avveduto.

Ricchi i premi per i vincitori dei tornei che si sono succeduti per l’intera settimana. Quello di volley, organizzato con maestria da Gabriele Mincio, ha visto la partecipazione di quattro squadre: Padre e figli di Alessandro Caraceni (che si sono aggiudicati la vittoria), Volley Passo Treiese di Stefano Sbergami, Animator di Filippo Onori e Inazuama Six di Marco Bartolini. Non si sono visti capelli neri al torneo di briscola, tressette e scopone, organizzato da Gianclaudio Bianchini e Giovanni Cioverchia, che ha visto la vittoria della coppia Lauro Coppari e Eolo Livia. Secondo e terzo posto per Bianchini-Berardinelli e Iacobone-Palucci. Strapotere femminile al torneo di burraco, organizzato da Simona Marconi: sul podio sono salite Pina Lo Coco e Maria Bibini, poi Anna Maria Tonnini e Paola Petrosilli, terze Lucia Vita e Nelly Cantarini. Al torneo di ping pong, nella categoria senior, ha vinto Marco Guadagnoli, in quella junior Francesco Ornelli. Perfetta l’organizzazione di Fabio Ruffini, con l’Associazione Tennis-tavolo di Corridonia, il cui presidente, Fabrizio Perticarari, si è prodigato per la riuscita del torneo. Animato il torneo di biliardino, guidato nelle diverse fasi dal giovane Giosuè Feliziani, che ha visto la vittoria della coppia Alessandro Bracci e Giacomo Feliziani. Secondi Sonia Cruciani e Massimiliano Tiriticco. La caccia al tesoro familiare è stata vinta dalla squadra capitanata da Serena Capodaglio e Daniele Stortoni. L’exploit finale l’ha riservato la compagnia teatrale dell’oratorio che, con la regia di Filippo Onori e Anna Maria Cunicella, ha messo in scena "Hakuna Matata… Il Re è tornato!". Katia Corvatta e Lidia hanno predisposto abiti e sceneggiature di una recita in due tempi: il primo rappresentava il Re Leone da piccolo, impersonato da Tommaso Fioretti, che aveva come amica Carlotta Giuliani; il secondo da grande, interpretato da Riccardo Mozzoni. Sul palco anche Ludovica Fornaro, Valentina e Lucia Zappelli, Giulia e Giorgio Iacobone, Marco Bartolini, Leonardo Katsanos, Elena Battistelli, Eva Simonetti, Samuele Montagnese, Alessandro Bracci, Riccardo Monachesi, Giacomo Feliziani, Matteo Tiricchico, Samuele Porfiri, Elena Perini, Massimo e Caterina Pasquali, Sofia Bevacqua e Carolina Bevilacqua, le ballerine Agata Orlandini, Margherita Morena, Maria Catalano, Zoe Bertarelli, Elia Colagiacomi e le cantanti Chiara Gambini e Camilla Ruffini.