Musicultura, ecco i sedici finalisti C’è pure Mattia Ferretti di Mogliano

di Antonio Tubaldi

Svelati i nomi dei 16 finalisti della XXXIV edizione di Musicultura. Sono i marchigiani Mattia Ferretti di Mogliano, che si è anche aggiudicato il premio del pubblico la Targa Banca Macerata per la migliore esibizione durante le Audizioni Live, con la canzone "Sorgono" e l’ascolano di origine, osimano di adozione, Claudio Caponetti con il brano "Maionese". Gli altri finalisti sono Lamante con "L’ultimo piano"; Zic (Futuro stupendo); Lilo (Gospel 121); Santamarea presenta una canzone che porta il suo nome; Cecilia (Lacrime di piombo da tenere con le mani); Ilaria Argiolas (Vorrei guaritte io); Michele Braganti (La migliore soluzione); Frenesi (Deja); Nervi (Sapessi che cos’ho); AMarti (Pietra); Mira (Morire con te); Rosewood (Sigarette); Cristiana Verardo (Ho finito le canzoni) e Simone Matteuzzi (Ipersensibile). "Sono giovani artisti e artiste – commenta il direttore artistico Ezio Nannipieri – che con ispirazione, indipendenza, senso di dignità scardinano le logiche industriali della filiera produttiva della canzone, fanno entrare aria pulita in stanze chiuse, ognuno con una propria, spesso imprevedibile, specificità". La rosa dei finalisti è frutto di una selezione articolata, iniziata nel novembre scorso con il vaglio delle 2.226 canzoni presentate in concorso dai 1.113 artisti, nuovo record di partecipazioni per il concorso dedicato alla Canzone Popolare e d’Autore. Fra tutte le proposte, 56 sono state poi convocate a Macerata per partecipare alle Audizioni Live, di fronte alla commissione d’ascolto e al pubblico che ha gremito il Teatro Lauro Rossi. Ora i 16 finalisti (otto nella prima serata e gli altri nella seconda) sono attesi il 4 e il 5 maggio a Recanati dove John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua li presenteranno ufficialmente in anteprima nazionale trasmessa in diretta da Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura. Non mancheranno neanche importanti ospiti come Mario Venuti (4 maggio) e Dente (5 maggio). Le canzoni finaliste andranno a comporre il cd Compilation di Musicultura 2023. Otto saranno alla fine i vincitori di Musicultura che si esibiranno il 23 e il 24 giugno allo Sferisterio di Macerata. Per il vincitore assoluto del Concorso andrà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro.