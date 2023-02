Musicultura, pienone per il via alle audizioni

Ha fatto centro la prima serata delle Audizioni live di Musicultura con il Lauro Rossi tutto pieno. Il sindaco Sandro Parcaroli e Ferdinando Cavallini, presidente di Banca Macerata, hanno consegnato il premio del pubblico Targa Banca Macerata ai Santamarea, la band palermitana ha conquistato il favore del folto pubblico presente in teatro e di quello collegato alle dirette streaming. Ospite della serata John Vignola, giornalista e critico musicale di Rai Radio1, che in occasione dell’anniversario dell’inizio del conflitto in Ucraina ha trasportato il pubblico in un viaggio storico tra le canzoni contro la guerra, ricordando in particolare la celebre "I say a little prayer". Poi Vignola ha omaggiato la grande figura di Burt Bacharach, maestro di musica e di vita scomparso qualche giorno fa a 94 anni a Los Angeles, ripercorrendo i suoi più grandi successi.

A sorpresa per il pubblico di Musicultura l’esibizione di Roberta Gallo, cantautrice, scrittrice e performer teatrale nonché componente della giuria delle Audizioni Live del Festival.

A ricordare la figura di Maurizio Costanzo il toccante tributo di Ezio Nannipieri, direttore artistico del Festival, che ne ha omaggiato la memoria con la lettura del testo della meravigliosa canzone "Se telefonando" scritta per l’appunto da Costanzo per Mina nel 1966. Sul bollente palco del Lauro Rossi si sono esibiti anche i Folkantina di Ancona, Sonoalberto, all’anagrafe Alberto Spataro di Palermo, la band torinese Frenesi.

Oggi il sipario del teatro si aprirà alle 17 per Chiara Osso di Roma, Lilo di Busto Arsizio, Michele Braganti di San Giustino (Perugia), Melga - di Massafra, Protto di Torino e otto x otto di Verona. Numerosi gli ospiti di queste serate: domani ci sarà Morgan, il giorno successivo sarà la volta del musicista Fabrizio Bosso accompagnato da Julian Oliver Mazzariello al piano, quindi Elisa Ridolfi sarà ospite il 2 marzo e infine Margherita Vicario, già finalista di Musicultura, il 4 marzo.