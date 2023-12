Musicultura, record di iscritti per il 2024

Musicultura registra un nuovo record di iscrizioni, fissa le date dei vari appuntamenti della prossima edizione e c’è l’annuncio che procede a gonfie vele il sodalizio con Banca Macerata. "L’istituto di credito – sottolinea Loris Tartuferi, presidente onorario di Banca Macerata – sarà anche nel prossimo triennio il main sponsor del festival". La decisione, è stato detto in conferenza stampa nella sede dell’istituo di credito, dà seguito a una collaborazione iniziata nove anni fa. "La convinzione – spiega Ferdinando Cavallini, presidente di Banca Macerata – di spingerci insieme verso un futuro soddisfacente ci ha spinto a sposare il progetto Musicultura, ma non pensavamo di tagliare certi traguardi. Il record di iscritti, superato ancora una volta, unitamente allo sviluppo nel territorio e di clienti della banca sono la dimostrazione dell’enorme potenziale che entrambe le realtà stanno esprimendo". E ancora. "Come istituto – ribadisce Debora Falcetta, responsabile commerciale di Banca Macerata – siamo al fianco della cultura, dei giovani, del territorio e delle sue eccellenze. È un piacere notare che il pubblico riconosce e apprezza il supporto di Banca Macerata a questa importante iniziativa". E Musicultura è una delle eccellenze del territorio come dimostrano i 1.187 iscritti. "Sono numeri – dice il sindaco Sandro Parcaroli – che confermano l’elevata qualità del progetto condiviso con il territorio capace di dare lustro e immagine, ma anche di produrre ricchezza perché Macerata nei giorni del Festival è piena di persone". Sono 1.187 gli iscritti alla rassegna. "È leggermente falsata rispetto alla realtà – osserva Ezio Nannipieri, direttore artistico del Festival – la rappresentazione della canzone data dai canali di diffusione, c’è un mondo che non viene rappresentato, ma esiste ed è enorme. Forse è proprio questo mondo a cogliere quei cambiamenti di idee, del modo di pensare e delle sonorità; ecco, questo universo trova nel nostro Festival un punto di riferimento". E Musicultura lo sta diffondendo da anni. "I Santi Francesi, vincitori dell’edizione di due anni fa – aggiunge Nannipieri – sono in lizza per Sanremo, ma ci sono anche altri esempi che inducono a pensare che manca la connessione e non il contenuto per arrivare a grandi platee ed il pubblico è privato di una parte della vetrina". Ed ecco il ruolo di questa rassegna.

L’assessore Riccardo Sacchi, ha svelato le date dei vari appuntamenti del Festival dopo avere ricordato l’enorme visibilità data da Musicultura alla città e, più in generale, alla provincia. "Dal primo al 10 marzo – ha detto l’assessore – spazio al Lauro Rossi con le audizioni live, a maggio ci saranno due live dei concorrenti al Persiani di Recanati, dal 17 al 22 giugno la città sarà invasa da incontri, concerti, presentazioni della Controra, il 21 e 22 giugno lo Sferisterio ospiterà le due serate finali". Infine è stato annunciato in conferenza stampa che è allo studio un FantaMusicultura. In vista delle festività natalizie, Musicultura ha pensato di premiare gli appassionati del Festival con un regalo di Natale, uno sconto del 20% sui biglietti per le serate finali allo Sferisterio, usufruibile da martedì 12 fino al 6 gennaio nella biglietteria dei teatri di Macerata e sul circuito Vivaticket.