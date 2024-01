Mvp Chinenyeze. Lo Zar è sottotono, bene Balaso

Chinenyeze 8: che di partita contro la sua ex! Prova alla Simon e non solo per i 14 punti col 72%. Il francese è determinante quando il gioco si fa duro, con 4 palloni messi a terra. Poi 2 ace e 2 muri: Mvp. Zaytsev 5,5: cala dal secondo set e Blengini non lo fa più giocare o quasi. Domenica sottotono per lo "zar". Discreto invece in ricezione.

Lagumdzija 6: aveva inaugurato la sfida con 8 punti al fulmicotone, saranno 21 alla fine. Però rispetto al solito attacca meno bene.

Nikolov 5: il peggiore, nella partita che lo aveva visto premiato come Mvp di dicembre di tutta la Lega. Il baby nel nuovo anno non va granchè, stavolta appena 4 punti con 3/12 e tante difficoltà in ricezione.

De Cecco 7: il capitano c’è. Bravo nel finale a cavalcare e a dare fiducia a Bottolo e Chinenyeze. Anzani 6: gara senza infamia e senza lode, 6 punti con 3/7 per il centrale e 2 block.

Balaso 7: le partite contro Milano le deve odiare, perché l’Allianz rigioca un mare di palloni con tocchetti sul muro. Rientra con un prova delle sue. Ottimo in ricezione.

Yant 5: preoccupante involuzione. Entrare dalla panchina, dentro/fuori dal sestetto non deve essere d’aiuto ma non incide.

Bottolo 7,5: sono suoi i punti della vittoria. Entra per Zaytsev e rimane in campo titolare nel terzo e nel quinto. In ricezione fa meglio del solito ma è in attacco e muro dove dà un grande supporto. Top di squadra.

Diamantini e Motzo ng.

Andrea Scoppa