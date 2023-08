MyAstea Energia a Recanati: Nuovo Sportello Online

È in funzione MyAstea Energia, il nuovo sportello online dell’azienda che offre servizi e soluzione digitali semplici e intuitive. Chi già utilizzava il precedente sportello online potrà apprezzare tutte le novità introdotte, riguardanti funzionalità più avanzate e un design più moderno e accattivante, pensati per offrire un’esperienza di navigazione facile e intuitiva. Sul nuovo MyAstea Energia si potranno consultare tutte le informazioni relative alle forniture di luce e gas in modo facile, chiaro e veloce: basta registrarsi per poter accedere ai servizi e alle soluzioni digitali che vengono offerte. Permette, altresì, di gestire le proprie bollette in modo semplice e sicuro, effettuare pagamenti online con carta di credito e, se si vuole, contribuire alla salvaguardia dell’ambiente scegliendo di ricevere la bolletta in formato pdf, anziché cartaceo, aderendo al servizio [email protected], che consente di risparmiare carta ed essere sostenibili. MyAstea Energia offre anche la possibilità di monitorare i propri consumi e ottimizzare così l’efficienza energetica della propria abitazione o attività. Infine, con un semplice click i clienti possono comunicare l’autolettura del contatore evitando spiacevoli disagi e garantendosi bollette accurate e trasparenti. "Con MyAstea Energia – ha detto Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di Astea Energia Gruppo Sgr – puoi accedere ai nostri sportelli da casa, all’orario che preferisci e in tutta comodità anche per personalizzare la tua fornitura Astea Energia, aggiungendo servizi e promozioni pensati su di te".

ant. t.