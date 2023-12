Natale a misura di Grinch. Ci pensano i commercianti

"Che nessuno ci rubi il Natale!". È il motto dei commercianti del centro storico di Tolentino che, per queste feste, hanno deciso di ispirarsi alla figura del Grinch. Non a caso. "Vogliamo trasmettere un messaggio di speranza, unità, supporto reciproco, nonostante la difficile fase del post-sisma – ha spiegato ieri in conferenza una rappresentanza dei negozianti (l’associazione Tolentino Commercio Centro Storico è presieduta da Monica Fammilume) –. Non molliamo, siamo più forti e desideriamo preservare lo spirito natalizio incoraggiando la solidarietà tra residenti e visitatori, sottolineando appunto la forza della comunità nel superare le avversità e sostenendo i commercianti locali tra cantieri e ricostruzione. Come la storia del Grinch, l’iconico folletto verde che prima odia il Natale e poi riesce e comprenderne il vero significato; il cambiamento di cuore del personaggio sottolinea la possibilità di trasformare anche situazioni difficili in opportunità di crescita e rinascita per la città e le sue attività commerciali. Speriamo che la nostra iniziativa possa contribuire a creare una nuova atmosfera di gioia in città per un Natale in cui tutti, grandi e piccini, possano ritrovare il vero senso della festa!". Ricco il programma pensato dai commercianti del centro, oltre ad addobbi, fiocchi e luci sulle vetrine, sempre con un tocco "grinchiano". La Grotta del Grinch, lo shopping natalizio ribattezzato Grinchmas Shopping e il Trenino Grinchmas coloreranno le festività. L’8 dicembre sarà inaugurata la Grotta del Grinch, in via Parisani 30 (gli esercenti ringraziano la famiglia Dignani per la concessione dei locali), trasformata in un luogo caldo e accogliente dall’associazione Ricrea. Quest’ultima, infatti, organizzerà laboratori per bambini e li farà divertire mentre i genitori potranno fare shopping in centro (servizio di babysitting). La Grotta sarà aperta anche il 9, 10, 16, 17, 22, 23 e 24 dicembre, dalle 16 alle 20, con la possibilità di conoscere il Grinch. Il 16 e il 17 l’animazione sarà impreziosita dalla compagnia Le Mezze Facce. Sabato 16 shopping natalizio sotto le stelle: i negozi del centro faranno orario continuato fino alle 23; nel tardo pomeriggio, caccia al tesoro organizzata da Geocaching Tolentino per trovare i regali (in punti del cuore della città legati al Natale) che il dispettoso folletto ha rubato ai commercianti. La base sarà al Punto informativo in piazza della Libertà. Il tesoro è fatto proprio di premi messi a disposizione degli esercenti. Infine il Trenino, sempre addobbato dai negozianti: il 9 e il 10, il 16 e il 17 si può salire a bordo per un viaggio magico, pieno di sorprese e divertimento. Durante il percorso, letture animate oltre all’immancabile Grinch, pronto a fare selfie e foto.