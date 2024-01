Navigare in rete in totale sicurezza: prime adesioni al corso

"Navigare in rete in totale sicurezza": sono partite le adesioni per il corso inserito nell’iter formativo ’Bussola digitale’, a cura di Regione e Dipartimento transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato con i fondi del Pnrr, appositamente predisposto per far conoscere agli utenti meno esperti gli strumenti necessari ad esercitare i loro diritti di cittadinanza digitale, ma anche per consolidare le competenze digitali degli utenti più avanzati. L’appuntamento è fissato per sabato (dalle ore 9.30 alle 12) al centro socioculturale e ricreativo "Monsignor Raffaele Vita" e sarà finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie alla navigazione Internet. Durante il corso saranno svolte esercitazioni pratiche. Per iscriversi si potrà contattare lo 0733.439900 oppure recarsi direttamente al corso per aderire al momento.