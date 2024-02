Navigare nella rete in tutta sicurezza

"Navigare in rete in totale sicurezza" è il titolo del corso che si terrà martedì, dalle alle 18, nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti. È finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie alla navigazione internet. Saranno trasmesse le nozioni fondamentali in materia di sicurezza informatica e verranno mostrate le principali funzionalità dei siti internet di Comune, Inps e Agenzia delle Entrate. La partecipazione non comporta alcuna competenza iniziale specifica. Per partecipare al corso, che è gratuito, non è necessario prenotarsi. Basterà, infatti, presentarsi in biblioteca prima dell’orario di inizio e procedere all’iscrizione. Per i partecipanti è consigliabile portare il proprio pc necessario per le esercitazioni pratiche. Tutte le informazioni relative alle attività di ’Bussola digitale’ possono essere trovate nel portale bussoladigitale.regione.marche.it.