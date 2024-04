Nella sala Castiglioni si parla di Enrico Mattei

Nella sala Castiglioni si è tenuta la presentazione del libro ‘Mattei Forever, di verità si può morire’, scritto dal giornalista Maurizio Verdenelli, dal magistrato Otello Lupacchini e da Cesare Bernabei, dirigente Unione Europea. Nel libro sono inseriti testi di diversi autori. All’evento erano presenti Emanuele Tacconi inviato dell’Onu, che si è collegato da Gaza City, Lucio Biagioni, scrittore, Sebastiano Gubinelli, testimone della tragedia, e Ivano Tacconi, entrambi dipendenti Eni in pensione e per finire Maurizio Angeletti, scrittore e poeta. L’evento è stato molto partecipato, una sorta di tuffo nella storia con testimoni che hanno raccontato aneddoti di vita basati su rapporti diretti con Mattei e hanno rispolverato emozioni. Sono stati anche visionati video e fotografie. All’evento non è potuto essere presente, per un imprevisto, lo scrittore e magistrato Otello Lupacchini, ex procuratore generale, titolare d’inchieste sulle Brigate Rosse e sul caso Calvi.