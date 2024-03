Niente seggiovia quadriposto a Pintura

Almeno per ora, non si farà la seggiovia quadriposto a Pintura di Bolognola. Maurizio Scarpecci, dirigente del settore Gestione del territorio e ambiente della Provincia, infatti, dopo un lunghissimo iter procedurale, ha firmato la "determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza dei servizi decisoria", relativa al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto, che avrebbe sostituito quello a fune denominato Pintura 2. Un progetto che il Comune di Bolognola aveva presentato alla Provincia oltre due anni fa (il 15 dicembre 2021) che venne sottoposto direttamente a Via (Valutazione di impatto ambientale) in quanto l’area interessata ricade nell’area del Parco nazionale dei monti Sibillini e in aree della Rete Natura 2000. Successivamente, al fine di esaminare le problematiche connesse alla realizzazione del progetto, venne convocato un tavolo tecnico dal quale partì la richiesta di integrare la documentazione, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Provincia. La proposta è stata quindi trasmessa (il 3 settembre 2022) alla Soprintendenza per acquisire il parere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Nell’ottobre 2022, il Comune di Bolognola, considerato l’esito negativo della Conferenza dei servizi in merito alla valutazione di incidenza espresso dall’Ente Parco Nazionale dei monti Sibillini, ha chiesto la sospensione del procedimento in esame, impugnando il diniego di quest’ultimo di fronte al Tar. Dopo il pronunciamento del tribunale amministrativo il Comune ha presentato richiesta di conclusione del procedimento di incidenza ambientale e del procedimento di Via. Il 12 aprile dell’anno scorso, la Conferenza dei servizi espresse un parere negativo e il Comune ha presentato un nuovo ricorso al Tar. Sono seguiti ulteriori passaggi fino alla determina di questi giorni con la decisione finale.

f. v.