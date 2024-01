"No a speculazioni sul Polisportivo: faremo la manutenzione straordinaria"

Speculazioni urbanistiche sullo stadio, alle provocazione lanciata da Francesco Micucci (Pd) replica l’assessore a Lavori pubblici. "Le sue avventate e presunte tesi - dice Ermanno Carassai - denotano un’impressionante superficialità e la volontà di gettare ombre sull’attuale amministrazione. Cavalcare l’onda di un eventuale malcontento è un vecchio e deprecabile gioco dell’ex assessore all’Urbanistica. Peccato che il suo atteggiamento, così come la sua politica urbanistica inconcludente, non abbia portato benefici né a se stesso né alla compagine politica che rappresenta".

Sempre calda la polemica sullo stato del Polisportivo, con il Comune attaccato da ultras e opposizione per la situazione strutturale. Ma, l’assessore non ci sta soprattutto alle critiche dei Dem: "Parlare del nulla è ormai un gioco tanto caro a Micucci, ma i fatti e le realizzazioni restano, le sue parole invece si perdono nel vento". E accusa il capogruppo del Pd "di contraddirsi e confondere il termine ristrutturazione con quello di manutenzione. E soprattutto, vuol far passare il messaggio, errato e fuorviante, che per sistemare gli spogliatoi dello stadio sia necessaria una variante. Credo che il consigliere debba studiare la normativa urbanistica sugli interventi ed effettuare una lettura attenta e non faziosa del mio intervento". "Mi fa piacere - chiosa Carassai - che in apparenza si interessi dello sport e nel caso in questione del Polisportivo. In apparenza però, perché dimostra di non conoscere lo stato dei luoghi, di non aver mai visitato gli spogliatoi, di non conoscere i locali sottostanti alle tribune né tanto meno le società che utilizzano il Polisportivo e quella che lo gestisce, sulla quale ricade la competenza della pulizia degli ambienti". Quindi l’assessore rivendica provvedimenti per lo stadio: "Questa amministrazione ha già appaltato i lavori del primo stralcio destinati alla ristrutturazione dei bagni e le opere inizieranno a breve, subito dopo la verifica della documentazione dell’impresa. Per quanto riguarda le torri faro, invece, siamo in fase di completamento delle verifiche strutturali". "Ora - conclude l’assessore ai Lavori pubblici, Ermanno Carassai - è nostra intenzione partecipare al bando ‘Sport e Periferie’ prevedendo un intervento di manutenzione straordinaria negli spogliatoi del Polisportivo, in conformità alle previsioni urbanistiche del Piano regolatore che non prevede la possibilità di demolire la struttura portante verticale".

Lorena Cellini