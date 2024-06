Noi Moderati:: "Al lavoro per le comunali"

"Abbiamo avviato una serie di incontri e confronti con le persone che si riconoscono nei nostri valori e nel nostro programma e con le quali stiamo discutendo su quella che vogliamo che sia la Macerata del futuro, con obiettivi a medio e a lungo periodo". Così Paolo Perini, coordinatore provinciale di Noi Moderati, racconta il lavoro del partito in vista non solo della tornata di sabato e domenica, ma soprattutto delle elezioni regionali e di Macerata che si terranno nel 2025. "Vogliamo dare spazio – dice Perini (nella foto) – alle numerose energie della nostra città e per questo siamo aperti al dialogo con tutti, valorizzando le competenze di ognuno, che possano portare un contributo significativo alla comunità. Le prossime elezioni del 2025 sembrano lontane, ma la politica, per avviare un processo di cambiamento, ha bisogno di visione, capacità, impegno e tempo. Abbiamo portato il nostro contributo alle imminenti elezioni amministrative; ora siamo già al lavoro per l’importante appuntamento cittadino e regionale del prossimo anno". Il partito si pone come la "gamba di centro, civica e moderata: l’area che porta stabilità e buonsenso necessari per rilanciare lo sviluppo reale del territorio – conclude il coordinatore provinciale di Noi Moderati –, investendo sulla scuola, sulla cultura, sulla famiglia, sulla salute, sulle imprese e sul lavoro". La scorsa settimana c’è stata la visita nel Maceratese del presidente nazionale Maurizio Lupi, che ha annunciato la preparazione di una lista per le prossime regionali come quarto partito della maggioranza", in un’alleanza di centrodestra liberale-riformista ed europeista che si ispira a valori cristiani.