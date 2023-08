"Non a voce sola", c’è Cristiano Godano al teatro Delle Logge Cristiano Godano, frontman del gruppo Marlene Kuntz, sarà al Teatro delle Logge di Montecosaro per il festival itinerante "Non a voce sola". Dialoghi al femminile, poesia, filosofia, narrativa, musica e arti. Ingresso gratuito.